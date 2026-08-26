



Marino Pusic, pelatih kepala Al Ahli Saudi, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Auckland City dari Selandia Baru, pada malam hari Rabu ini, dalam rangkaian kompetisi Piala Interkontinental 2026.

Stadion Al Inma, markas Al Ahli, di Kota Jeddah, Arab Saudi, menjadi tuan rumah pertandingan Al Ahli melawan Auckland City, dalam rangkaian putaran pertama pertandingan Piala Dunia Antarklub.

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Pemenang akan mengamankan tiket untuk bertemu Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan pada babak berikutnya, dalam rangkaian Piala Interkontinental antara juara Asia, Afrika, dan Oseania.

Berikut susunan pemain Al Ahli Saudi:

Penjaga gawang: Edouard Mendy.

Lini pertahanan: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibanez, dan Zakaria Hawsawi.

Lini tengah: Ziyad Al Johani, Spertsyan, dan Atangana.

Lini serang: Trincao, Ivan Toney, dan Galeno.

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