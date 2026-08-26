



Marino Pusic, pelatih Al Ahli Saudi, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Auckland dari Selandia Baru, Rabu malam hari ini, dalam ajang Piala Interkontinental 2026.

Stadion Al Inma, markas Al Ahli, di Kota Jeddah, Arab Saudi, menjadi tuan rumah pertandingan Al Ahli melawan Auckland, dalam laga putaran pertama Piala Dunia Antarklub.

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Pemenangnya akan berhadapan dengan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan pada babak berikutnya, dalam ajang Piala Tiga Benua antara juara Asia, Afrika, dan Oseania.

Berikut susunan pemain Al Ahli Saudi:

Penjaga gawang: Edouard Mendy.

Lini pertahanan: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibanez, dan Zakaria Hawsawi.

Lini tengah: Ziyad Al Johani, Sperzhian, dan Atangana.

Lini serang: Trincao, Ivan Toney, dan Galeno.

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