Susunan pemain resmi Inggris dan Meksiko... Tuchel menurunkan semua pemain serangnya, sementara Aguirre menantang dengan trio penyerang yang mematikan

Perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia tertuju pada Stadion Azteca yang bersejarah di ibu kota Meksiko, Mexico City, yang pada Senin dini hari akan menjadi tuan rumah salah satu pertandingan terketat di babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat tim nasional Inggris berhadapan dengan tim nasional Meksiko dalam laga yang mengusung slogan "Tidak Ada Ruang untuk Kesalahan", di mana masing-masing tim berupaya merebut tiket lolos ke perempat final dan melanjutkan impian mereka untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Timnas Inggris dan Meksiko telah mengumumkan susunan pemain resmi mereka untuk pertandingan yang dinanti-nantikan ini, yang digelar dalam babak 16 besar Piala Dunia. Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan ambisi besar untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini, sementara satu kekalahan saja berarti akhir perjalanan dan tersingkirnya mereka dari kompetisi.

Susunan Pemain Resmi Meksiko Melawan Inggris

Pelatih timnas Meksiko, Javier Aguirre, mengandalkan formasi (4-3-3), dan susunan pemainnya adalah sebagai berikut:

- Kiper: Raúl Rangel.

- Bek: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo.

- Lini tengah: Luis Romo, Eric Lira, Gilberto Mora.

- Lini depan: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Susunan Pemain Resmi Inggris Melawan Meksiko

Di sisi lain, pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, memilih formasi (4-2-3-1), dengan menempatkan penyerang Harry Kane sebagai ujung tombak, dalam susunan pemain yang cenderung menyerang, sebagai berikut:

- Kiper: Jordan Pickford.

- Pertahanan: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Mark Guihi, Miles Lewis-Skilley.

- Lini tengah: Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham.

- Lini depan: Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Para penggemar kedua tim menantikan pertandingan sengit antara skuad asuhan Tuchel, yang diisi oleh sejumlah bintang terkemuka sepak bola Inggris, dan tim nasional Meksiko yang berupaya memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan dukungan penonton untuk menciptakan kejutan besar serta lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026.