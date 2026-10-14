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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Susunan Pemain Resmi: Haaland dan Dembele Berhadapan dalam Duel Manchester City vs Paris

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Champions League
Inggris
Prancis

Laga puncak yang dinanti

Enzo Maresca, pelatih kepala Manchester City, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Paris Saint-Germain, Rabu malam ini, pada pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Susunan pemain Manchester City adalah sebagai berikut:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

  Di sisi lain, Luis Enrique, pelatih Saint-Germain, mengumumkan susunan pemain timnya sebagai berikut:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Fabian, Vitinha, Akliouche, Doue, Dembele.

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