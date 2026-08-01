Real Madrid akan menjalani pertandingan uji coba resmi pertamanya pada masa persiapan musim baru di malam hari Sabtu menghadapi klub Italia, Fiorentina, dalam ujian sesungguhnya bagi proyek Jose Mourinho yang mendapatkan sorotan intens di ibu kota Spanyol.

Susunan pemain inti yang dipilih oleh "sang pelatih spesial" untuk laga ini tampil kuat kendati absennya 5 pemain dari lini pertahanan akibat cedera dan keikutsertaan bersama tim nasional.

Pertandingan ini akan menyaksikan partisipasi Lunin di bawah mistar gawang, sementara Mourinho akan mengandalkan Trent dan Carreras di posisi bek kanan dan bek kiri secara berurutan, sedangkan dua pemain muda Juan Martinez dan Mario Rivas akan mengemban tugas sebagai bek tengah di tengah krisis pertahanan yang dialami tim.

Di lini tengah, Fede Valverde dan Camavinga akan membentuk duet gelandang jangkar seperti biasa, sementara Guler akan bermain di posisi pengatur serangan di belakang lini penyerangan, dengan turut sertanya Alexis Seria di sisi kiri.

Pertandingan ini memiliki arti penting tersendiri karena akan menyaksikan penampilan perdana Dumfries dengan seragam Real Madrid, di mana ia akan bermain di posisi yang tidak biasa di sisi kanan, di samping penampilan perdana pula bagi pemain muda Brasil, Endrick, di lini penyerangan.

Laga ini datang setelah dua pertandingan latihan yang dijalani tim Kerajaan menghadapi Alcorcon dan Leganes di pusat latihan Valdebebas, namun laga ini merupakan ujian sesungguhnya yang pertama bagi Mourinho dalam menilai kesiapan para pemainnya sebelum bergulirnya musim resmi.