Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Sevilla, Minggu malam, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Mourinho memasang bintang asal Brasil, Endrick, untuk pertama kalinya dalam susunan pemain inti musim ini, setelah penampilan luar biasanya saat menghadapi Roma di Liga Champions.

Pemain Turki Arda Guler juga hadir dalam susunan pemain inti, setelah memulai pertandingan sebelumnya melawan Roma dari bangku cadangan.

Surat kabar Marca menganalisis susunan pemain Los Blancos, dengan menyebut bahwa gelandang Fede Valverde akan tampil di posisi bek sayap, posisi yang tidak ia inginkan pada musim-musim sebelumnya.

Mourinho menempatkan Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries di bangku cadangan, sementara Yan Diomande akan mengisi peran Vinicius Junior, yang absen dari pertandingan ini karena hukuman larangan bermain.

Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Pertahanan: Valverde, Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Lini tengah: Tchouameni, Arda Guler, Yan Diomande

Lini serang: Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappe



