Susunan pemain PSV yang diperkirakan untuk pertandingan perebutan gelar juara

PSV akan menghadapi FC Utrecht pada Sabtu ini dalam laga yang berpotensi menentukan gelar juara. Peter Bosz tampaknya sudah menentukan susunan pemain idealnya. Pertandingan di Philips Stadion akan dimulai pukul 16.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 1.

Matej Kovar, yang lolos ke Piala Dunia bersama tim nasional Ceko, akan menjadi penjaga gawang PSV. Kiliann Sildillia akan bermain sebagai bek kanan, sementara Mauro Júnior menggantikan Anass Salah-Eddine yang diskors sebagai bek kiri. Jerdy Schouten dan Armando Obispo menjadi tulang punggung pertahanan PSV.

Joey Veerman cukup fit untuk memulai di lini tengah. Paul Wanner dan Ismael Saibari melengkapi lini tengah PSV dalam pertandingan yang berpotensi membawa gelar juara liga bagi tim tersebut.

Dennis Man (kanan) dan Ivan Perisic (kiri) harus menciptakan ancaman di sayap. Bosz memilih Guus Til daripada Ricardo Pepi, yang baru-baru ini gagal pindah ke Fulham, untuk posisi penyerang.

Jika menang atas FC Utrecht, PSV secara de facto menjadi juara. Jika Feyenoord kehilangan poin saat bertandang ke FC Volendam pada Minggu, maka gelar juara ketiga berturut-turut akan menjadi kenyataan bagi pemimpin klasemen asal Eindhoven.

