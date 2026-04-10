Susunan pemain PSV yang diperkirakan: Peter Bosz memberi kesempatan kepada pemain tersebut untuk melakukan debutnya di Eredivisie

PSV akan bertandang ke markas Sparta Rotterdam sebagai juara pada hari Sabtu. Pelatih Peter Bosz terpaksa melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemainnya. Pertandingan Sparta vs PSV akan dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Bosz tidak dapat memainkan Jerdy Schouten, Joey Veerman, Armando Obispo, Sergiño Dest, Anass Salah-Eddine, Alassane Pléa, dan Ruben van Bommel di Rotterdam. Hal ini bukanlah masalah besar, karena PSV telah memastikan gelar juara.

Pelatih PSV memberi kesempatan bermain kepada Nick Olij melawan mantan klubnya. Ini akan menjadi menit-menit pertama sang kiper di kompetisi. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, dan Mauro Júnior membentuk barisan pertahanan PSV di Het Kasteel.

Jadi tidak ada Veerman dan Schouten di lini tengah PSV, sehingga Guus Til mundur satu baris. Paul Wanner dan Ismael Saibari, yang masing-masing mencetak dua gol melawan FC Utrecht, menjadi pemain lain di lini tengah tiga orang tim tamu.

Esmir Bajraktarevic (kanan) dan Couhaib Driouech (kiri) mendapat kesempatan dari Bosz untuk membuktikan diri di sayap depan. Karena Til memulai sebagai gelandang, Ricardo Pepi mendapat tempat starter sebagai pemimpin serangan.

PSV pun menjadi juara Belanda untuk ke-27 kalinya dan bisa menyelesaikan musim dengan tenang. Sparta menempati peringkat kedelapan di klasemen Eredivisie dan berjuang keras untuk mendapatkan tempat di babak play-off menuju kompetisi Eropa.

Susunan pemain PSV yang diperkirakan: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.