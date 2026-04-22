Susunan pemain PSV yang diperkirakan: Bosz memberi kesempatan kepada pemain untuk melakukan debut di Eredivisie dan memutuskan nasib Veerman

PSV telah menjadi juara dan karenanya akan menjalani laga kandang melawan PEC Zwolle pada Kamis tanpa tekanan yang berarti. Pelatih Peter Bosz tampaknya sudah menentukan susunan pemainnya untuk salah satu pertandingan terakhir musim ini, demikian prediksi Voetbalzone. Pertandingan PSV vs PEC Zwolle akan dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN2.

Nick Olij akan melakukan debutnya di Eredivisie pada Kamis, demikian diungkapkan Bosz pada konferensi pers PSV hari Rabu menjelang kedatangan tim dari Zwolle. Matej Kovar pun akan mendapat kesempatan istirahat di fase akhir musim ini.

Bosz tidak melihat alasan untuk mengubah barisan pertahanannya. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, dan Mauro Júnior akan membentuk barisan pertahanan PSV dari kanan ke kiri di kandang sendiri.

Joey Veerman absen dalam laga melawan Sparta Rotterdam, namun akan kembali ke lini tengah saat menghadapi PEC. Ismael Saibari dan Guus Til melengkapi lini tengah PSV saat menghadapi tim papan tengah di Eredivisie.

Esmir Bajraktarevic kembali mendapat kesempatan dari Bosz di sayap kanan lini serang sang juara. Ricardo Pepi menjadi ujung tombak, sementara Ivan Perisic bertugas menciptakan ancaman dari sayap kiri di Philips Stadion.

PSV sebelumnya tak kesulitan menghadapi PEC musim ini dan menang mudah 0-4 di Zwolle. Tristan Gooijer saat itu mendapat kartu merah, sehingga tim Zwolle harus bermain dengan sepuluh pemain selama setengah jam.

Susunan pemain PSV yang diperkirakan: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.