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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Susunan pemain PSV: Mijnans kehilangan tempat di starting XI meski mencetak hattrick

FC Twente vs PSV
FC Twente
PSV
Eredivisie

PSV menanti tugas berat pada Minggu untuk mengalahkan FC Twente di De Grolsch Veste. Peter Bosz sebagian besar tetap mempertahankan susunan yang pekan lalu menang 4-1 atas Sparta Rotterdam, tetapi tidak memberi tempat kepada Sven Mijnans, yang mencetak hat-trick melawan klub berjuluk Kasteelclub itu. 

Matej Kovar tidak tampil meyakinkan saat gol 0-1 Sparta, tetapi bagi Bosz itu bukan alasan untuk mencadangkan sang penjaga gawang. Di lini belakang PSV juga tidak ada perubahan: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Mauro Júnior mendapat tempat di starting XI.

Paul Wanner dan Kodai Sano, yang mencetak gol saat melawan PSV, harus menghadirkan kontrol di lini tengah saat menghadapi Twente. Guus Til menjadi pemain yang paling maju di lini tengah tim tamu dari Eindhoven.

Bosz banyak melakukan rotasi saat melawan Sparta dan memberi Sven Mijnans kesempatan di posisi penyerang tengah. Gelandang yang aslinya berposisi di lini tengah itu langsung membukukan hat-trick. 

Meski demikian, Mijnans kembali memberi tempat kepada Ricardo Pepi. Ivan Perisic (kanan) dan Ruben van Bommel (kiri) juga kembali ke lini depan PSV.

Eredivisie
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PSV
PSV
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Eredivisie
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FC Twente
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Susunan pemain FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Weidmann Taha; Thorvaldsen, Weghorst, Ørjasaeter.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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