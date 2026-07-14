Susunan pemain Prancis yang diperkirakan: Didier Deschamps melakukan perubahan mencolok saat menghadapi Spanyol

Setelah dua pertandingan sebagai pemain inti, Manu Koné harus kembali puas duduk di bangku cadangan timnas Prancis. L’Équipe memperkirakan Aurélien Tchouaméni akan menjadi starter di semifinal Piala Dunia melawan Spanyol.

Gelandang Real Madrid tersebut menghabiskan seluruh pertandingan di bangku cadangan saat melawan Paraguay (menang 0-1) dan Maroko (menang 2-0).

Pelatih kepala Didier Deschamps tampaknya berpendapat bahwa Tchouaméni adalah pilihan yang lebih baik untuk memperkuat lini tengah saat melawan Spanyol.

Lini pertahanan kembali diperkuat oleh kiper Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, dan Lucas Digne, yang akan pindah ke Paris Saint-Germain setelah musim ini berakhir.

Tchouaméni dan Adrien Rabiot akan memastikan bahwa Michael Olise dapat lebih fokus pada kreativitasnya.

Di lini depan, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, dan Kylian Mbappé diharapkan mencetak gol. Mbappé pun sudah cukup fit untuk menjadi starter melawan La Roja. Pertandingan akan dimulai pukul 21.00 (waktu Belanda).

Susunan pemain Prancis yang diperkirakan: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.