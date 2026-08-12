Dua pelatih asal Spanyol, Luis Enrique dan Unai Emery, yang menangani Paris Saint-Germain dan Aston Villa, mengumumkan susunan pemain kedua tim untuk menghadapi laga yang dinanti pada Rabu malam ini di final Piala Super Eropa 2026-2027.

Paris Saint-Germain memasuki laga dengan ambisi menambah gelar baru ke lemari trofinya, setelah musim lalu meraih gelar Liga Champions dan mempertahankan gelar Piala Super Eropa, sementara Aston Villa berupaya melanjutkan musim bersejarahnya dan meraih trofi untuk kedua kalinya dalam sejarah, setelah kemenangan mereka pada edisi 1982.

Luis Enrique memainkan Akliouche untuk pertama kalinya

Enrique memilih mengandalkan formasi 4-3-3, dengan Matvey Safonov menjaga gawang tim, di depan kuartet pertahanan yang terdiri dari Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, dan Nuno Mendes.

Di lini tengah, Vitinha memulai laga bersama Warren Zaïre-Emery dan João Neves, sementara lini serang menyaksikan penampilan perdana Akliouche yang bergabung musim panas ini, yang menempati sisi kanan, dengan Khvicha Kvaratskhelia di kiri dan Doué di posisi penyerang.

Sebaliknya, Ousmane Dembélé, peraih penghargaan Ballon d'Or tahun lalu, duduk di bangku cadangan.

Enrique kemarin, Selasa, dalam konferensi pers mengeluhkan ketidaksiapan sebagian besar pemainnya karena mereka kembali terlambat dari libur musim panas setelah berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Emery mengandalkan 4-4-2

Di sisi lain, Unai Emery memilih susunan pemain klasik yang mengandalkan formasi 4-4-2, dipimpin oleh kiper Bizot, dengan absennya Emiliano Martínez, dan di depannya duet bek tengah Pau Torres dan Lindelöf, bersama Matty Cash dan Ian Maatsen di sisi sayap.

Di tengah lapangan, Kamara bermain bersama João Gomes, sementara McGinn dan Hemmings menempati kedua sayap, sedangkan Buendía dan Madjo memimpin lini depan.

Susunan pemain resmi

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – McGinn, João Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.

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