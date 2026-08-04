Susunan pemain NEC: Dusan Tadic jadi pemain cadangan, Kodai Sano sama sekali tak masuk skuad melawan Olympiakos

Pelatih NEC Dick Schreuder telah mengumumkan susunan pemainnya untuk leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Champions melawan Olympiakos. Dusan Tadic memulai dari bangku cadangan, sementara Kodai Sano sama sekali tidak masuk skuad.

Lebih awal pada hari yang sama, muncul kabar bahwa PSV dan NEC sudah mencapai kesepakatan prinsip terkait transfer Sano. Karena itu, pemain Jepang tersebut tidak lagi bisa dimainkan oleh pelatih Dick Schreuder.

Gonzalo Crettaz akan menjadi starter di bawah mistar untuk NEC, dengan lini pertahanan diisi oleh Tobias Storm, Philippe Sandler, dan Deveron Fonville.

Lini tengah berisi empat pemain, yakni Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, dan Clement Bischoff. Monteiro, yang datang dari PEC Zwolle pada musim panas ini, menjadi pengganti Sano.

Di lini depan, untuk sementara Tadic belum dimainkan sejak awal. Pemain yang pada musim panas ini bergabung secara bebas transfer untuk memulai petualangan di Nijmegen itu, membuat Tjaronn Chery, Bryan Linssen, dan Noé Lebreton akan menjadi tumpuan untuk mencetak gol.

Susunan pemain Olympiakos: Popovic; Saliakas, David Carmo, Retsos, Casals; Mouzakitis, Dani García; Rodinei, Chiquinho, Onyemaechi; El Kaabi.

Susunan pemain NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Monteiro, Bischoff; Chery, Lebreton; Linssen.