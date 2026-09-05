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Susunan pemain mengejutkan: Feyenoord mengatasi absennya Hadj Moussa dengan cara kreatif

NEC Nijmegen vs Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan susunan pemainnya untuk laga tandang melawan NEC. Pelatih Feyenoord itu harus langsung berimprovisasi, karena Anis Hadj Moussa tidak masuk dalam skuad pertandingan setelah muncul kegaduhan terkait kemungkinan transfernya ke Ittihad Club.

Tjark Ernst akan mengawal gawang tim Rotterdam pada Sabtu sore di De Goffert. Givairo Read bermain sebagai bek kanan, sementara Jeremiah St. Juste dan Tsuyoshi Watanabe membentuk duet di jantung pertahanan dan Mika Mármol bermain dari sisi kiri.

Di lini tengah, Van Bronckhorst memilih Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivay Zechiël. Dengan demikian, Targhalline tetap mempertahankan tempatnya di starting XI, meski tampil kurang baik dalam duel melawan ADO Den Haag.

Di lini depan, perubahan paling mencolok terjadi. Nacho Ferri mendapat kesempatan sebagai penyerang tengah setelah kepergian Ayase Ueda ke Lille OSC dan akan didukung dari sisi sayap oleh Gaoussou Diarra dan Luciano Valente.

Perkiraan awalnya, Hadj Moussa akan memulai laga dari sisi kanan, tetapi pemain Aljazair itu absen sepenuhnya. Menurut De Telegraaf, ia datang terlambat untuk keberangkatan bus tim ke Nijmegen dan kemudian pulang ke rumah.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Van Bronckhorst pun harus menyesuaikan komposisi lini serangnya. Diarra bergeser ke sisi kanan, Valente memulai laga di sisi kiri, dan menurut Dennis van Eersel, Zechiël akan menjalankan peran menyerang sebagai nomor sepuluh.

Absennya Hadj Moussa terjadi di tengah saga transfer sang penyerang. Ittihad mengajukan tawaran senilai 37,5 juta euro pada Jumat dan Hadj Moussa ingin pindah ke Arab Saudi, tetapi Feyenoord memutuskan untuk tidak bekerja sama dalam transfer tersebut.

Feyenoord akan memulai laga tandang melawan NEC pada Sabtu pukul 16.30.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Diarra, Ferri, Valente.

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