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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Susunan pemain Maroko yang diperkirakan: apakah Saibari akan diturunkan sebagai starter melawan Prancis?

France vs Morocco
France
Morocco
World Cup

Maroko akan menghadapi Prancis, favorit juara, pada Kamis di babak perempat final Piala Dunia. Pertanyaan besarnya adalah apakah Ismael Saibari akan pulih tepat waktu untuk pertandingan krusial di Foxborough, Boston. Pertandingan Prancis vs Maroko akan dimulai pukul 22.00 dan dapat disaksikan secara langsung di NPO1. 

Saibari mengalami cedera otot paha belakang saat melawan Kanada (0-3) di babak 16 besar dan telah absen dalam beberapa sesi latihan. Pelatih kepala Mohamed Ouahbi tidak mau mengambil risiko dan menempatkan gelandang serang yang baru saja hengkang dari PSV ini di bangku cadangan saat melawan Prancis, dengan Soufiane Rahimi sebagai penggantinya di lini depan.

Tidak ada kejutan lain di skuad Maroko, di mana Noussair Mazraoui akan menjadi bek kiri starter dan Ayyoub Bouaddi—yang sangat diincar banyak klub—bertugas mengontrol lini tengah. Banyak mata juga akan tertuju pada Achraf Hakimi, bek kanan tak kenal lelah dari Paris Saint-Germain.

Maroko harus waspada terhadap Kylian Mbappé, yang telah mencetak tujuh gol di Piala Dunia ini. Di belakang sang bintang, ancaman datang dari Ousmane Dembélé yang lincah, Michael Olise, dan Bradley Barcola. 

Prancis pernah menghalangi langkah Maroko menuju final pada Piala Dunia 2022. Saat itu, tim asuhan Didier Deschamps menang dengan skor 2-0. Dalam final yang menegangkan (3-3), Prancis akhirnya kalah dari Argentina melalui adu penalti.

World Cup
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France
FRA
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Morocco
MAR

Pemenang dari pertandingan Prancis vs Maroko akan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal Piala Dunia. Kedua negara ini akan saling berhadapan pada Jumat di babak perempat final di Los Angeles.

Susunan pemain kemungkinan Prancis: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Susunan pemain yang diperkirakan untuk Maroko: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

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