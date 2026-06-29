Maroko akan melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia pada babak 16 besar, dengan tim nasional Belanda sebagai lawannya. Pelatih kepala Mohamed Ouahbi memilih susunan pemain terkuat untuk menghadapi Oranje, seperti yang kini telah diketahui.

Ouahbi memberikan istirahat kepada beberapa pemain inti saat melawan Haiti (4-2). Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk babak 16 besar. Para pemain bintang tentu saja akan kembali beraksi dalam laga krusial melawan Belanda pada hari Selasa.

Yassine Bounou akan menjaga gawang tim Maroko. Barisan pertahanan terdiri dari (dari kanan ke kiri) Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, dan Noussair Mazraoui.

Ayyoub Bouaddi, yang sangat diincar, kembali sebagai pengatur permainan di lini tengah, dengan dukungan Neil El Aynaoui yang bermain sedikit di depan barisan pertahanan. Azzedine Ounahi menjadi pemain yang paling maju di lini tengah Maroko.

Brahim Díaz (kanan) dan Bilal El Khannous (kiri) bertugas menciptakan serangan dan ancaman di sayap depan. Ismael Saibari, pencetak gol terbanyak Maroko di Piala Dunia dengan tiga gol, menjadi penyerang tengah melawan timnas Belanda.

Susunan Pemain Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo

Susunan Pemain Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.