Susunan pemain Maroko untuk laga melawan Kanada... Wahbi melakukan satu perubahan

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengumumkan susunan pemain inti timnya untuk menghadapi Kanada, Sabtu malam ini, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Houston, di mana “Singa Atlas” bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini dan memastikan tiket ke babak perempat final, setelah sebelumnya menyingkirkan Belanda dari babak 32 besar melalui adu penalti usai imbang 1-1.

Baca juga

Hossam Hassan Masuk dalam Daftar Tiga Pemain Bersejarah Bersama Wahbi dan El-Rakraki

Inggris Mengandalkan Viagra Saat Melawan Meksiko

Susunan pemain timnas Maroko hanya mengalami satu perubahan dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan Belanda, yaitu Muhammad Wahbi menempatkan Radwan Halhal di posisi bek tengah, menggantikan Shadi Riad yang absen karena cedera.

Susunan pemain Maroko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

Barisan pertahanan: Nasir Mazraoui, Radwan Halhal, Issa Diop, Ashraf Hakimi.

Lini tengah: Ezzedine Ounahi, Nael El Ainaoui, Ayub Bouadi.

Lini serang: Bilal El Khannous, Ismail El Saybari, Ibrahim Diaz.

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan ini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Paraguay.