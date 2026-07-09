Susunan Pemain Maroko dan Prancis: Kejutan dari Wahbi... dan Deschamps Menurunkan Pemain Penyelamat

Mohamed Wahbi dan Didier Deschamps telah mengumumkan susunan pemain Maroko dan Prancis untuk laga yang dinanti-nantikan antara kedua tim, malam ini, dalam pertandingan pembuka babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan ini sarat dengan nuansa balas dendam setelah bentrokan ikonik mereka di semifinal edisi 2022.

Susunan pemain timnas Maroko menghadirkan kejutan mencolok dari Mohamed Wahbi, setelah ia memilih memasukkan Shamsuddin Talbi ke dalam susunan pemain inti untuk menggantikan Ismail Sibari yang absen karena cedera, meskipun prediksi sebelumnya mengarah pada penampilan Sufyan Rahimi sejak awal, setelah ia tampil gemilang melawan Kanada di babak 16 besar dan mencetak salah satu dari tiga gol kemenangan, setelah masuk menggantikan Sibari.

Di sisi lain, Didier Deschamps memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Désiré Doué untuk tampil sebagai starter menggantikan Bradley Barcola, sebagai penghargaan atas perannya yang menentukan dalam pertandingan sebelumnya, setelah ia memicu tendangan penalti yang dimanfaatkan timnas Prancis untuk mencetak gol kemenangan atas Uruguay, sehingga membawa “Les Bleus” ke babak perempat final.

Trio Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Kylian Mbappé terus memimpin lini serang timnas Prancis, sementara Maroko mengandalkan duet Brahim Díaz dan Bilal El Khannous di lini depan.

Susunan pemain timnas Maroko adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bono.

Pertahanan: Achraf Hakimi - Issa Diop - Anas Salahuddin - Nasser Mazraoui.

Lini tengah: Ayub Bouadi - Ezzedine Ounahi - Nael El Ainaoui - Chamseddine Talbi.

Lini depan: Ibrahim Diaz - Bilal El Khannous.

Susunan pemain timnas Prancis adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Pertahanan: Jules Koundé - William Saliba - Dayot Upamecano - Lucas Digne.

Lini tengah: Adrien Rabiot - Mano Kone - Michael Oliisi - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.

Penyerang: Kylian Mbappé.

Timnas Prancis berhasil melaju ke perempat final setelah meraih kemenangan sulit atas Uruguay dengan skor 1-0, sementara Timnas Maroko lolos setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0.

Pertandingan ini mengingatkan pada semifinal Piala Dunia 2022, ketika timnas Prancis memenangkan pertandingan dan lolos ke final, sementara “Singa Atlas” harus puas mengakhiri turnamen di peringkat keempat, yang merupakan pencapaian terbaik dari negara Arab dan Afrika dalam sejarah Piala Dunia.