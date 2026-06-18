Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) hari ini, Kamis, mengumumkan susunan lengkap staf teknis baru tim nasional senior, yang akan memimpin “El-Nisr al-Qartaj” di putaran final Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan oleh Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada periode 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Pengumuman ini muncul setelah keputusan mendadak untuk memecat pelatih Sabri Lamouchi, menyusul kekalahan telak dari Swedia (1-5), dan penunjukan pelatih veteran asal Prancis, Hervé Renard, sebagai penggantinya, dalam upaya menyelamatkan perjalanan timnas Tunisia di Piala Dunia dan mengembalikannya ke jalur yang benar.

Tim pelatih baru ini terdiri dari para ahli terbaik baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai berikut:

Pelatih Kepala: Hervé Renard.

Asisten Pelatih: Frédéric Biancalini.

Pelatih Kiper: Gilles Fawash.

Pelatih Kebugaran: David Barriak dan Anas Kazouz.

Analisis Teknis dan Kinerja: Wahbi Khazri, Alexandre Kerfayan, Helmi Keshou, dan Anis Ben Mlik.

Kehadiran mantan bintang Tunisia, Wahbi Khazri, dalam jajaran staf teknis merupakan salah satu ciri paling menonjol dari susunan baru ini. Ia adalah salah satu pemain Tunisia terhebat sepanjang sejarah, yang menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak tim nasional dengan 25 gol, di bawah Essam Jumaa. Khazri melanjutkan karier luar biasanya di jajaran staf teknis, dengan harapan dapat menularkan pengalamannya dan karismanya kepada para pemain.

Renard (57 tahun), yang memiliki rekam jejak gemilang, bercita-cita memanfaatkan pengalamannya yang kaya untuk membawa lompatan kualitas dalam performa timnas Tunisia. Sebelumnya, ia pernah membawa Zambia dan Pantai Gading meraih gelar Piala Afrika, serta mengantarkan Maroko lolos ke Piala Dunia 2018, dan Arab Saudi ke Piala Dunia 2022, sebelum memimpin Tunisia pada edisi 2026.

Timnas Tunisia akan menghadapi ujian berat pada putaran kedua fase grup, saat bertanding melawan Jepang pada 21 Juni mendatang, sebelum menutup perjalanan mereka di fase grup dengan menghadapi Belanda pada 26 Juni.

Di tengah perubahan berani ini, masyarakat Tunisia berharap Renard dan jajaran pelatih baru dapat mengembalikan kepercayaan diri dan disiplin tim nasional, serta mengembalikan “Elang Kartago” ke level yang sesuai dengan sejarah mereka di ajang-ajang besar.

Fédération Tunisienne de Football﻿