Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Arsenal di Stadion Anfield, malam ini hari Minggu, pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Alexander Isak memimpin lini serang Liverpool, dibantu trio Cody Gakpo, Florian Wirtz, dan Bradley Barcola.

Sementara itu, lini tengah menghadirkan kejutan dengan menurunkan Trey Nyoni sebagai starter, sedangkan duet Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai duduk di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Liverpool secara lengkap:

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 ARS Tonton

Penjaga gawang: Alisson.

Lini belakang: Araujo, Chiesa, Van Dijk, Kerkez.

Lini tengah: Nyoni, Mac Allister, Wirtz.

Lini serang: Gakpo, Barcola, Isak.

Sementara di sisi lain, Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengandalkan trio serang Kai Havertz, Noni Madueke, dan Christos Tzolis, dengan Martin Odegaard di belakang mereka.

Tzolis kembali setelah mengalami cedera pada jeda internasional lalu, untuk memimpin sayap kiri lini serang Arsenal.

Berikut susunan pemain Arsenal:

Penjaga gawang: Raya.

Lini belakang: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Lini tengah: Rice, Guimaraes, Odegaard.

Lini serang: Madueke, Tzolis, Havertz.

Perlu dicatat bahwa Arsenal memiliki 21 poin di posisi kedua pada klasemen Liga Primer, dan jika menang di Stadion Anfield, mereka akan menduduki puncak dengan 24 poin.

Sementara di sisi lain, Liverpool berada di posisi kelima dengan 15 poin.