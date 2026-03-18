Susunan pemain kemungkinan Sampdoria, Lombardo tidak banyak melakukan perubahan: Soleri lebih diunggulkan daripada Brunori, di lini belakang Ferrari mendapat tempat

Malam ini, Sampdoria akan menghadapi laga krusial demi bertahan di liga di Carrara, yang merupakan pertandingan pertama dari delapan laga terakhir yang menentukan nasib musim ini. Meskipun beberapa hari terakhir beredar spekulasi mengenai kemungkinan perubahan taktik, tim diperkirakan akan tampil dengan formasi yang sama seperti saat melawan Venezia, dengan Lombardo tampaknya akan mempertahankan formasi 3-4-2-1 dan sebagian besar pemain yang turun ke lapangan pada pertandingan terakhir. Seperti yang diperkirakan, Pierini dan Coda juga dipanggil, tetapi keduanya tampaknya hanya akan diturunkan sebentar selama pertandingan berlangsung.





Pilihan ini juga dipengaruhi oleh absennya beberapa pemain, dengan Henderson masih absen dan Hadzikadunic tidak tersedia, bahkan diragukan untuk pertandingan berikutnya, sementara Abildgaard masih dalam pengawasan dan menargetkan kembalinya melawan Avellino. Di lini belakang, Ferrari siap menggantikan pemain Denmark tersebut, didampingi oleh Viti dan dengan Palma sebagai pilihan utama, meskipun baru saja menjalani sesi latihan terpisah pada hari Senin, dengan Riccio sebagai alternatif. Di lini tengah, pasangan Esposito-Conti dipastikan turun, dengan Di Pardo di depan Depaoli di sayap kanan dan Cicconi di sayap kiri.

Di lini depan, persaingan antara Soleri dan Brunori masih terbuka, dengan yang pertama lebih diunggulkan untuk memulai pertandingan sejak menit pertama, terutama mengingat situasi disiplin dan kemungkinan rotasi bagi penyerang yang paling sering dimainkan dalam beberapa pekan terakhir. Di belakang penyerang, Cherubini dan Begic diperkirakan akan bermain, dengan Begic baru saja dipanggil ke timnas Slovenia, dalam formasi serangan yang diperkirakan tidak jauh berbeda dari yang digunakan melawan Venezia.





Susunan pemain kemungkinan Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Ferrari, Palma; Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi; Begic, Cherubini; Soleri. Pelatih: Lombardo.