Susunan pemain kemungkinan Feyenoord: Van Persie menunjuk Moder sebagai penggantinya

Feyenoord akan melanjutkan perjuangan merebut posisi kedua di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu ini saat menjamu FC Groningen. Robin van Persie terpaksa melakukan perubahan di lini tengah. Pertandingan di De Kuip akan dimulai pukul 16.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 1.

Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang melawan tim asal Groningen. Givairo Read kembali masuk dalam skuad pertandingan, meskipun Mats Deijl akan memulai sebagai bek kanan. Anel Ahmedhodzic mengalami cedera, sehingga Tsuyoshi Watanabe akan berduet di lini belakang bersama Thijs Kraaijeveld. Jordan Bos menjadi pemain kunci di sisi kiri pertahanan.

Oussama Targhalline bertugas mengontrol lini tengah Feyenoord. Luciano Valente juga menjadi starter, begitu pula Tobias van den Elshout. Pemain sayap kiri ini mundur satu baris ke belakang karena cedera yang dialami Jakub Moder.

Anis Hadj Moussa di lini depan bertugas menciptakan ancaman, umpan silang, dan aksi individu dari sisi kanan. Raheem Sterling duduk di bangku cadangan dua pekan lalu saat melawan NEC, namun kali ini mendapat tempat starter karena Van den Elshout bermain di lini tengah. Ayase Ueda menjadi penyerang tengah.

Feyenoord mengoleksi 55 poin dengan empat pekan pertandingan tersisa. Pertandingan antara pengejar FC Twente dan NEC akan menarik, karena keduanya terus membayangi tim asal Rotterdam dalam perebutan posisi kedua.

Susunan pemain kemungkinan Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Van den Elshout, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.