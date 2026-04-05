Susunan pemain kemungkinan Feyenoord: Van Persie mengambil keputusan terkait Hadj Moussa

Feyenoord akan bertanding melawan FC Volendam pada hari Minggu, dalam upaya mempertahankan posisi kedua di klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Selama jeda internasional, Robin van Persie telah menyusun formasi idealnya. Pertandingan FC Volendam vs Feyenoord akan dimulai pukul 14.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 3.

Jordan Lotomba tampil mengesankan dalam De Klassieker melawan Ajax dan akan mendapat kesempatan baru di Volendam. Tsuyoshi Watanabe dan Anel Ahmedhodzic menjadi tulang punggung pertahanan Rotterdam. Jordan Bos, yang tampil mengesankan di tim nasional Australia, akan memulai pertandingan di sisi kiri pertahanan. Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang.

Luciano Valente, Oussama Targhalline, dan Jakub Moder berhasil melewati periode internasional tanpa cedera dan menjadi pilar di lini tengah tiga orang Feyenoord. In-beom Hwang belum cukup fit untuk masuk dalam skuad pertandingan.

Gonçalo Borges akan bermain di sayap kanan lini depan, karena Anis Hadj Moussa belum mampu bermain selama 90 menit. Ayase Ueda menjadi penyerang tengah dalam skuad Van Persie, dengan Raheem Sterling kembali mendapat kesempatan di sayap kiri.

Dengan enam putaran tersisa, Feyenoord memimpin tiga poin atas NEC yang berada di posisi kedua. Awal musim ini, tim asal Rotterdam itu sempat kesulitan melawan Volendam, namun tetap berhasil menang 3-1.

Susunan pemain kemungkinan Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.