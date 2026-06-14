Malam Minggu ini saatnya tiba. Pada pukul 22.00, Belanda akan memulai Piala Dunia 2026 dengan pertandingan fase grup melawan Jepang. Voetbalzone memperkirakan Crysencio Summerville akan masuk dalam starting eleven.

Bart Verbruggen diperkirakan sudah cukup fit untuk menjadi penjaga gawang saat melawan Jepang. Lini pertahanan akan diisi oleh Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, dan Micky van de Ven.

Di lini tengah, pelatih nasional Ronald Koeman memilih Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders.

Di lini depan, Crysencio Summerville, Donyell Malen, dan Cody Gakpo diharapkan mencetak gol.

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Memphis Depay, kemungkinan besar harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti di AT&T Stadium.

Susunan pemain Belanda yang diperkirakan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Susunan pemain Jepang yang diperkirakan: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Ueda, Ito.