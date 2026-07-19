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Susunan Pemain Final Piala Dunia: De la Fuente Tetap Mempertahankan Senjata Rahasianya

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
F. Ruiz
Spanyol
Argentina

Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, mengumumkan susunan pemain La Roja untuk final Piala Dunia 2026 melawan Argentina, di Stadion MetLife.

Spanyol berambisi meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, sementara timnas Argentina bertekad mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya pada edisi sebelumnya di Qatar.

De la Fuente kembali menempatkan Pedri di bangku cadangan untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara Fabian Ruiz dimasukkan ke dalam susunan pemain inti.

Susunan pemain timnas Spanyol adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Unai Simón

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Pertahanan: Pau Cobarce, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pedro Porro

Lini tengah: Fabián Ruiz, Rodri, Fabián Ruiz

Penyerang: Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal

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