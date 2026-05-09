Susunan pemain Feyenoord yang diperkirakan: Van Persie sudah mengetahui nama-nama pemain untuk laga krusial melawan AZ

Feyenoord berharap dapat memastikan posisi kedua di klasemen Vriendenloterij Eredivisie pada Minggu ini dalam laga kandang melawan AZ. Robin van Persie tidak memiliki banyak masalah menjelang pertandingan besar di De Kuip ini. Pertandingan Feyenoord vs AZ akan dimulai pukul 16.45 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Givairo Read sudah memiliki menit bermain, namun Van Persie tetap memilih Mats Deijl sebagai bek kanan. Jordan Bos menempati posisi bek kiri, sementara Gernot Trauner dan Tsuyoshi Watanabe menjadi bek tengah di kubu Rotterdam.

Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld, dan Luciano Valente menjadi gelandang Feyenoord menjelang kedatangan juara piala. Sem Steijn bisa saja digunakan sebagai pemain pengganti oleh Van Persie, yang tidak memiliki banyak opsi di lini tengah.

Anis Hadj Moussa harus memberikan umpan dari sisi kanan ke arah pencetak gol terbanyak Eredivisie, Ayase Ueda. Raheem Sterling telah dilewati oleh Van Persie dalam beberapa pekan terakhir dan kali ini harus menerima Tobias van den Elshout di posisinya sebagai sayap kiri.

Feyenoord akan memastikan posisi kedua dan tiket Liga Champions jika menang atas AZ. Juara piala dari Alkmaar ini sudah pasti akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan berkat kemenangan mereka di Eurojackpot KNVB Beker.

Susunan pemain kemungkinan Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.