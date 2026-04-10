Susunan pemain Feyenoord yang diperkirakan: Van Persie akan mengambil keputusan terkait Valente dan Hadj Moussa

Feyenoord yang berada di peringkat kedua akan bertandang ke markas NEC, tim peringkat ketiga yang sedang mengejar mereka, pada hari Minggu. Pelatih Robin van Persie menghadapi banyak masalah menjelang pertandingan puncak ini. Pertandingan NEC vs Feyenoord akan dimulai pada hari Minggu pukul 14.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 1.

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente, dan Anis Hadj Moussa belum cukup fit untuk turun sebagai starter di De Goffert, sehingga Van Persie terpaksa harus membuat pilihan di skuad Feyenoord.

Kapten Timon Wellenreuther akan menjadi penjaga gawang tim asal Rotterdam ini. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld, dan Jordan Bos akan menjadi barisan pertahanan Feyenoord dalam laga puncak di Vriendenloterij Eredivisie.

Tobias van den Elshout, yang baru saja memperpanjang kontraknya di De Kuip, akan menjalani debutnya sebagai starter di Feyenoord. Jakub Moder dan Oussama Targhalline melengkapi lini tengah tim asuhan Van Persie. In-beom Hwang dan Sem Steijn masih absen karena cedera.

Gonçalo Borges menggantikan Hadj Moussa yang tidak fit, yang juga absen pekan lalu saat melawan FC Volendam. Raheem Sterling akan bermain di sayap kiri, dengan pencetak gol terbanyak Eredivisie Ayase Ueda sebagai ujung tombak di Nijmegen.

Feyenoord kini hanya unggul satu poin dari NEC, yang bermimpi bermain di Liga Champions. Awal musim ini, Feyenoord kalah 2-4 dalam laga spektakuler di De Kuip dari lawan mereka pada Minggu ini.

Susunan pemain kemungkinan Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Moder, Van den Elshout; Borges, Ueda, Sterling.