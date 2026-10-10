Susunan pemain Feyenoord: Van Bronckhorst tunjuk pengganti Watanabe yang cedera

Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan susunan pemain Feyenoord untuk menghadapi AZ. Mika Mármol digeser ke pusat pertahanan untuk menggantikan Tsuyoshi Watanabe yang cedera, sehingga Javi López menempati posisi bek kiri. Duel besar di De Kuip ini dimulai pada pukul 18.45.

Tjark Ernst berdiri di bawah mistar saat menghadapi pemuncak klasemen dari Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Marmól, dan López membentuk lini belakang Feyenoord dari kanan ke kiri. Watanabe belum cukup bugar setelah mengalami cedera saat membela tim nasional Jepang.

Oussama Targhalline dan Charles Vanhoutte dituntut menjaga kontrol di lini tengah Feyenoord. Gjivai Zechiël, yang baru melakoni debut di tim nasional Belanda, menjadi pemain dengan peran paling menyerang di lini ini.

Anis Hadj Moussa sudah sepenuhnya pulih dan kembali menjadi starter di posisi sayap kanan andalannya, dengan Luciano Valente yang diharapkan menghadirkan ancaman dari sisi kiri. Nacho Ferri menjadi target man di lini depan.

Jika Feyenoord menang, mereka akan unggul satu poin atas AZ dan posisi puncak klasemen akan menjadi milik tim asal Rotterdam tersebut. Kepercayaan diri pun tinggi, karena sebelum jeda internasional mereka menang 0-7 atas PEC Zwolle dan 5-0 atas FC Utrecht.

Di kubu AZ, Kees Smit menjadi pemain yang paling disorot karena absen. Ia mengalami cedera saat jeda internasional bersama Jong Oranje. Karena itu, Jordy Clasie, Peer Koopmeiners, dan Calvin Stengs membentuk lini tengah, sementara Ayoub Oufkir bermain di sisi kanan depan.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Marmól, López; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Susunan pemain AZ: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez; Clasie, Stengs, Koopmeiners; Oufkir, Meerdink, Daal