Feyenoord membuka musim Liga Champions pada Rabu dengan bertandang ke markas FC Barcelona. Giovanni van Bronckhorst kini telah mengumumkan susunan pemain tim tamu dan membuat kejutan dengan pilihannya untuk posisi sayap kiri.

Tjark Ernst mengawal gawang tim Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol (dari kanan ke kiri) membentuk lini pertahanan Feyenoord di Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst memilih nama-nama yang sudah familier di lini tengah Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, dan Luciano Valente. Oussama Targhalline boleh berharap mendapat kesempatan sebagai pemain pengganti di Barcelona.

Hadj Moussa, yang melihat transfer ke Al-Ittihad batal terjadi dan melewatkan duel melawan NEC karena dua kali datang terlambat, akan tampil di lini depan pada sisi kanan. Nacho Ferri menjadi ujung tombak dan Javi López di atas kertas memulai sebagai sayap kiri.

Reiss Nelson masih belum memiliki izin kerja dan karena itu absen dari skuad Feyenoord. Jerayno Schalken, yang membuat kesan melawan NEC, justru dibawa Van Bronckhorst ke Spanyol.

Susunan pemain FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.