Feyenoord memulai musim Liga Champions dengan laga tandang ke markas FC Barcelona pada Rabu. Giovanni van Bronckhorst kini telah mengumumkan susunan pemain tim tamu dan membuat kejutan dengan pilihannya untuk posisi sayap kiri.

Tjark Ernst akan mengawal gawang tim asal Rotterdam itu. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol (dari kanan ke kiri) membentuk lini pertahanan Feyenoord di Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst memilih nama-nama yang sudah familier di lini tengah Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, dan Luciano Valente. Oussama Targhalline bisa berharap mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti di Barcelona.

Hadj Moussa, yang batal pindah ke Al-Ittihad dan melewatkan duel melawan NEC karena dua kali datang terlambat, tampil sejak awal di sisi kanan lini depan. Nacho Ferri menjadi ujung tombak dan Javi López di atas kertas memulai laga sebagai sayap kiri.

Reiss Nelson masih belum memiliki izin kerja dan karena itu tidak masuk dalam skuad Feyenoord. Jerayno Schalken, yang tampil mengesankan melawan NEC, justru dibawa Van Bronckhorst ke Spanyol.

Susunan pemain FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.