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Susunan pemain Feyenoord untuk De Klassieker melawan Ajax telah diumumkan. Giovanni van Bronckhorst tetap memasang duet bek tengah Thijs Kraaijeveld dan Mika Mármol, sementara Nacho Ferri lebih dipilih daripada Shaqueel van Persie sebagai penyerang tengah. Laga di De Kuip dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Feyenoord berharap akhirnya dapat mengakhiri rentetan hasil buruk saat menghadapi tim asal Amsterdam itu. Klub Rotterdam tersebut kalah dalam empat pertandingan terakhir dan kini sudah tujuh laga tanpa kemenangan.

Akhir pekan lalu, Feyenoord kalah 2-3 dari sesama klub Rotterdam, Excelsior, sebelum takluk 0-1 dari FC Porto pada Selasa. Meski hasil melawan tim asal Portugal itu mengecewakan, Van Bronckhorst melihat cukup banyak hal positif untuk mempertahankan sebagian besar susunan pemain intinya.

Florian Kastenmeier kembali mengawal gawang Feyenoord. Kiper asal Jerman itu tampil sangat baik dalam debutnya melawan FC Porto dan membuat Tjark Ernst, yang kehilangan tempat di tim inti akibat penampilan kurang memuaskan, tetap duduk di bangku cadangan.

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Van Bronckhorst memutuskan untuk tetap memasang Kraaijeveld dan Mármol di jantung pertahanan. Keduanya tampil baik melawan FC Porto pada Selasa, sehingga Tsuyoshi Watanabe harus kembali puas duduk di bangku cadangan dalam De Klassieker.

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Givairo Read dan Javi López melengkapi lini belakang Feyenoord. Di lini tengah, Van Bronckhorst memilih Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte dan Oussama Targhaline.

Anis Hadj Moussa kembali tampil sejak menit pertama untuk Feyenoord. Pemain asal Aljazair itu kembali bermain saat menghadapi FC Porto pada Selasa dan langsung tampil selama 90 menit, sementara Luciano Valente akan memulai De Klassieker dari sisi kiri.

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Namun, Van Bronckhorst melakukan perubahan di posisi penyerang tengah dibandingkan dengan laga di kompetisi Eropa tersebut. Ferri lebih dipilih daripada Van Persie, yang menjadi penyerang tengah sejak menit pertama saat melawan FC Porto.

Van Bronckhorst tidak dapat menurunkan Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste dan Tijme Wessels pada Minggu siang. Kelimanya absen karena cedera jangka panjang.

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De Klassieker menjadi laga penting bagi Feyenoord. Tim yang kini menempati peringkat kelima Eredivisie itu akan menyamai perolehan poin Ajax jika menang, sedangkan jika kalah, mereka akan tertinggal enam poin dari tim asal Amsterdam tersebut.

Susunan pemain Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.