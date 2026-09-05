Jajaran pelatih Al Nassr dan Al Ittihad mengumumkan susunan pemain utama untuk menghadapi laga Klasiko yang dinantikan, Sabtu malam ini, dalam rangkaian pekan kelima Liga Roshn, dalam sebuah pertandingan yang memiliki arti besar di tengah keinginan "Al Alami" untuk melanjutkan awal musim yang sempurna, sementara "Al Amid" berupaya mengembalikan keseimbangannya dan mendekati posisi puncak.

Laga hari ini menjadi ujian berat bagi Al Ittihad, terutama karena tim ini menempati peringkat kelima dengan 8 poin dari 4 pekan pertama, sedangkan Al Nassr memasuki pertandingan dalam posisi kedua dengan 12 poin, terpaut selisih gol dari Al Hilal yang memuncaki klasemen, sehingga kemenangan bagi "Al Amid" menjadi peluang untuk memangkas jarak dan mengembalikan diri ke dalam perburuan puncak.

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Ronaldo memimpin kekuatan gempur Al Nassr

Pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, memimpin lini serang Al Nassr, bersama duet Kingsley Coman dan Sadio Mane, sementara jajaran pelatih mengandalkan Joao Felix di lini tengah, dengan susunan pemain lengkap sebagai berikut:

Penjaga gawang Nawaf Al Aqidi.

Di lini pertahanan: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, dan Salem Al Najdi.

Di lini tengah: Sami Costa, Angelo Gabriel, dan Joao Felix.

Lini serang Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman, dan Sadio Mane.

Di bangku cadangan Al Nassr terdapat Bento, Nader Al Sharari, Saad Al Nasser, Awad Aman, Abdullah Al Khaibari, Ayman Yahya, Saad Haqawi, Sami Al Najei, dan Abdullah Al Hamddan, di tengah ketersediaan sejumlah pilihan bagi pelatih Ange Postecoglou yang mampu mengubah wajah pertandingan pada berbagai fasenya.

Al Nesyri di luar rencana susunan pemain utama

Di sisi lain, pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik Al Ittihad, mengejutkan para penggemar dengan mencoret pemain Maroko, Youssef En Nesyri, dari susunan pemain utama, dan mengandalkan pemain Prancis, Georges Ilenikhena, untuk memimpin lini serang di Klasiko, dalam keputusan yang memberikan penyerang muda itu kesempatan penting untuk membuktikan diri dalam salah satu pertandingan tersulit musim ini.

Susunan pemain Al Ittihad adalah sebagai berikut:

Rajkovic di bawah mistar gawang.

Lini pertahanan: Fares Abdi, Danilo Pereira, Hassan Kadesh, dan Al Julaidan.

Di lini tengah: Moataz Ali, Dion Lopy, dan Houssem Aouar, sementara lini serang dipimpin oleh Georges Ilenikhena bersama Steven Bergwijn dan Ahmed Al Ghamdi.

Di sisi lain, Al Nassr berupaya meraih kemenangan kelima secara beruntun dan mempertahankan nilai sempurna, sementara Al Ittihad berharap memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan penonton serta mengandalkan unsur-unsur serangan barunya untuk menghentikan rentetan "Al Alami" dan berdamai dengan para penggemarnya, dalam sebuah Klasiko yang hasilnya bisa berpengaruh pada wajah persaingan selama pekan-pekan mendatang.