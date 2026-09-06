Susunan pemain derby London: Konsa starter bersama Arsenal, trio berbahaya pimpin Chelsea

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Chelsea, malam ini hari Minggu, di Stadion Emirates, dalam derbi London, pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Pemain baru Ezri Konsa memulai laga sebagai starter di lini pertahanan Arsenal untuk kali pertama, sementara Kai Havertz memimpin lini serang Arsenal.

Berikut susunan pemain Arsenal:

Penjaga gawang: Raya.

Lini pertahanan: White, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Lini tengah: Raya, Lewis Skelly, Odegaard.

Lini serang: Trossard, Saka, Havertz.

Di sisi lain, Xabi Alonso, pelatih Chelsea, mengandalkan trio serang yang biasa, yaitu Cole Palmer, Morgan Rogers, dan Joao Pedro.

Berikut susunan pemain Chelsea:

Penjaga gawang: Emiliano Martinez.

Lini pertahanan: Aidoo, Lacroix, Fofana.

Lini tengah: Neto, James, Lavia, Hato.

Lini serang: Rogers, Palmer, Joao Pedro.

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