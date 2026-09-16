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imago-sport-1083361769.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Susunan Pemain Barcelona Kontra Racing: Bagaimana Nasib Hamza Abdelkarim di Laga Pertama Usai Perpanjangan Kontrak?

H. Abdelkarim
H. Flick
Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
LaLiga
Mesir
Jerman
Spanyol

Flick melakukan 4 perubahan pada susunan pemainnya

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk laga menjamu Racing Santander, pada Rabu malam waktu setempat, di Stadion "Spotify Camp Nou" dalam pekan keenam Liga Spanyol.

Flick kembali mencoret pemain Mesir, Hamza Abdel Karim, dari susunan pemain inti tim, pada laga pertama setelah ia menandatangani kontrak baru yang mempertahankannya di markas "Camp Nou" hingga tahun 2030, di mana sang pemain duduk di bangku cadangan.

Penyerang muda itu menandatangani kontrak baru pada Selasa malam kemarin, di mana klub Katalan itu memilih untuk melindungi pemainnya dengan klausul pelepasan senilai 150 juta euro, alih-alih hanya 15 juta pada kontrak sebelumnya.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa tim kepelatihan Barcelona tidak ingin memainkan Hamza Abdel Karim pada laga-laga awal musim, selama periode bursa transfer musim panas, sebelum perpanjangan kontrak, karena khawatir ia pindah ke klub lain.

Namun, Abdel Karim membantah hal itu dalam konferensi pers yang berlangsung setelah ia menandatangani kontrak, kemarin.

LaLiga
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Barcelona
BAR
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Racing Santander
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Hamza Abdel Karim hanya tampil mengenakan seragam Barcelona di level resmi selama 4 menit di akhir laga melawan Rayo Vallecano dalam pekan ketiga Liga, tetapi ia tampil lebih dari sekali dalam laga-laga uji coba dan mencetak 4 gol.

Di sisi lain, Flick memainkan Karim Adeyemi di posisi sayap kiri menggantikan Anthony Gordon, yang menjadi starter pada laga melawan Levante lalu, sementara Dani Olmo masuk menggantikan Fermin Lopez di lini tengah.

Di lini pertahanan, pelatih asal Jerman itu mengandalkan Andreas Christensen menggantikan Pau Cubarsi, dan Joao Cancelo menggantikan Xavi Espart.

Barcelona berupaya melanjutkan rentetan kemenangan di Liga Spanyol, setelah sang juara bertahan menyapu bersih kelima lawannya sejak awal musim ini.

Barca memuncaki klasemen dengan koleksi 15 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid yang berada di peringkat kedua, dan tim Katalan itu bisa menjauh di puncak jika meraih hasil positif hari ini.

Susunan pemain Barcelona kontra Racing Santander:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Lini pertahanan: Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Lini tengah: Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Lini serang: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

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