Lionel Scaloni mengungkap beberapa gambaran susunan pemain inti tim nasional Argentina menjelang laga melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026, dalam sesi latihan yang dibuka untuk media selama 15 menit di New Jersey, Sabtu malam ini.

Selama sesi latihan tersebut, Scaloni membagikan seragam latihan kepada 12 pemain, sementara para penjaga gawang menjalani latihan terpisah di bagian lain lapangan.

Lini pertahanan terdiri dari Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, dan Nicolás Tagliafico.

Di lini depan, baik Lionel Messi maupun Julian Álvarez menerima kaos latihan, yang menandakan bahwa mereka akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Spanyol, seperti yang dikonfirmasi oleh surat kabar Argentina, La Nación.

Satu-satunya tanda tanya ada di lini tengah, di mana Enzo Fernández, Leandro Paredes, dan Alexis Mac Allister ikut berlatih bersama Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone, dan Giovanni Lo Celso.

Menurut laporan tersebut, pemain terakhir yang akan dipilih untuk susunan pemain inti di final akan dipilih dari antara trio: De Paul, Simeone, dan Lo Celso, sementara posisi lainnya tampaknya sudah hampir pasti sebelum final.

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