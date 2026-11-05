Ajax kehilangan sejumlah pemain untuk laga tandang melawan FC Midtjylland pada Kamis di Liga Konferensi. Pelatih Míchel Sánchez harus memutar otak untuk menyusun susunan pemain yang kuat dalam pertandingan di Denmark yang dimulai pukul 18.45.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov, dan Anton Gaaei dipastikan absen dari skuad Ajax pada Rabu. Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Yves Bissouma juga tidak bisa dimainkan.

Marc ter Stegen akan menjaga gawang di MCH Arena. Lucas Rosa di kanan dan Owen Wijndal di kiri menempati posisi bek sayap. Thilo Kehrer dan Dies Janse menjadi duet bek tengah Ajax saat menghadapi Midtjylland.

Banyaknya pemain yang absen membuat Míchel harus memutar otak di lini tengah. Kapten Davy Klaassen dan Jorthy Mokio kali ini akan didampingi Youri Baas, yang digeser maju dari lini pertahanan.

Berghuis sudah beberapa kali masuk sebagai pemain pengganti, tetapi kali ini Abdellah Ouazane menjadi starter di posisi sayap kanan. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu asal Amsterdam, sementara Oscar Gloukh beroperasi dari sisi kiri.

Ajax menjalani persiapan terakhir yang bagus menjelang laga Kamis dengan kemenangan 1-0 atas AZ. Midtjylland menang 2-3 atas FC Nordsjælland dalam laga sengit dan memuncaki klasemen Superligaen dengan keunggulan dua poin atas FC Kopenhagen yang membuntuti mereka.

Susunan pemain FC Midtjylland: Bakker; Kristensen, Diao, Bech, Bak; Wätjen, Castillo, Billing, Johannesen; Etim, Guesung Cho.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal; Klaassen, Baas, Mokio; Ouazane, Tolu, Gloukh.