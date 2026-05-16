Ajax akan menutup musim di Vriendenloterij Eredivisie pada hari Minggu dengan bertandang ke markas sc Heerenveen. Kemenangan sangat penting untuk memperbaiki posisi mereka dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Pertandingan di Stadion Abe Lenstra akan dimulai pukul 14.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 3.

Maarten Paes akan menjadi penjaga gawang di Friesland, dengan Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) di sayap pertahanan. Youri Baas sakit minggu ini, tetapi bisa turun sebagai starter di wilayah utara. Josip Sutalo menjadi pasangannya di lini belakang tengah.

Pelatih Óscar García tidak menyajikan kejutan di lini tengah Ajax. Oscar Gloukh, Jorthy Mokio, dan Youri Regeer mengisi posisi di lini tengah tiga orang. Davy Klaassen dan Sean Steur siap masuk sebagai cadangan bagi tim tamu.

Steven Berghuis mengisi sayap kanan di lini depan, dengan Mika Godts, yang absen di Piala Dunia, di sayap kiri serangan Amsterdam. Wout Weghorst menggantikan Kasper Dolberg, yang mengalami cedera tendon Achilles pekan ini.

Ajax masih bisa merebut posisi ketiga, dan tiket ke babak kualifikasi Liga Champions. Untuk itu, mereka harus mengalahkan Heerenveen dan PSV harus mengalahkan FC Twente. NEC yang berada di peringkat keempat tidak boleh menang atas Go Ahead Eagles.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Gloukh, Regeer, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.