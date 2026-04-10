Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Óscar García melakukan dua perubahan dalam susunan pemain

Ajax bertekad membalas kekalahan memalukan 1-2 dari FC Twente pekan lalu. Hal itu harus terwujud pada Sabtu ini saat bertandang ke markas Heracles Almelo yang berada di dasar klasemen. Pelatih Óscar García terutama merasa khawatir dengan lini tengah tim asal Amsterdam tersebut. Pertandingan Heracles vs Ajax akan dimulai pukul 21:00 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Davy Klaassen, Youri Regeer, dan Kian Fitz-Jim juga absen saat melawan Heracles. Selain itu, bek Takehiro Tomiyasu belum cukup fit untuk menjadi starter di Almelo. Joeri Heerkens tidak dapat diturunkan untuk sementara waktu karena cedera pergelangan kaki, demikian diumumkan pekan ini.

Maarten Paes sering mendapat kritikan, namun tetap akan menjaga gawang Ajax melawan Heracles. Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) menjadi bek sayap, dengan Josip Sutalo dan Youri Baas membentuk duet bek tengah.

Jorthy Mokio menandatangani kontrak baru dengan Ajax pada Kamis dan berharap dapat menampilkan performa yang kuat di Almelo. Sean Steur kembali mendapat tempat di starting line-up, sementara Oscar Gloukh juga mendapat kesempatan lagi karena banyaknya gelandang yang absen.

Steven Berghuis kembali bermain di posisi sayap kanan yang sudah familiar baginya, dengan Mika Godts yang bertugas menciptakan ancaman di sisi kiri. Wout Weghorst, yang mencetak gol melawan FC Twente, menjadi ujung tombak serangan Ajax saat menghadapi mantan klubnya.

Mendapatkan posisi kedua akan sulit bagi Ajax, karena selisih poin dengan Feyenoord mencapai enam poin. Tim asal Rotterdam ini akan bertanding akhir pekan ini melawan NEC yang berada di peringkat ketiga, yang hanya mengumpulkan satu poin lebih sedikit daripada Feyenoord.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.