Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Míchel akan menurunkan dua pemain baru yang didatangkan pada musim panas ini

Ajax akan menghadapi FK Vojvodina di babak kualifikasi kedua Liga Konferensi. Voetbalzone memperkirakan pelatih Míchel akan menurunkan dua pemain baru sebagai starter. Ziggo Sport akan menyiarkan pertandingan tandang Ajax di kompetisi Eropa ini melalui saluran utamanya, dengan kick-off pukul 20.00.

Marc-André ter Stegen belum tiba, sehingga Maarten Paes akan menjadi penjaga gawang tim asal Amsterdam ini. Lucas Rosa (kanan) dan Caio Henrique (kiri), yang baru didatangkan, akan mengisi posisi sayap. Aaron Bouwman dan Daley Blind yang kembali dari cedera akan menjadi bek tengah.

Youri Regeer bertugas mengendalikan lini tengah. Sementara itu, gelandang lainnya, Davy Klaassen dan Oscar Gloukh, bertugas menjalin koneksi dengan barisan penyerang Ajax.

Kasper Dolberg baru-baru ini mendapat kesempatan bermain melawan Olympiakos dan akan turun sebagai starter saat menghadapi Vojvodina. Steven Berghuis akan memulai pertandingan di sayap kanan, sementara Mika Godts bertugas menciptakan ancaman dari sisi kiri.

Pertandingan leg kedua melawan Vojvodina dijadwalkan pada Kamis, 30 Juli. Di sela-sela itu, Ajax akan menjalani laga uji coba melawan Burnley dari Inggris. Jika menang atas klub Serbia tersebut, Ajax akan melaju ke babak kualifikasi ketiga melawan Shelbourne FC (Irlandia) atau Nõmme Kalju FC (Estonia), dan kemungkinan besar ke babak play-off.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts