Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: García akan memutuskan soal Gloukh, Berghuis, dan Weghorst

Ajax masih memiliki peluang tipis untuk merebut posisi kedua di klasemen Eredivisie. Untuk itu, mereka harus mengalahkan NAC Breda, yang terancam degradasi, pada Sabtu nanti. Pertandingan di Stadion Rat Verlegh akan dimulai pukul 20.00 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Maarten Paes telah menjadi kiper utama Ajax selama beberapa pekan terakhir dan juga akan bertugas pada Sabtu di Breda. Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) mengisi posisi bek sayap di tim Amsterdam. Josip Sutalo dan Youri Baas menjadi tulang punggung pertahanan Ajax melawan NAC. Takehiro Tomiyasu absen karena skorsing setelah menerima kartu merah melawan Heracles Almelo.

Pelatih Óscar García kembali memilih Ko Itakura sebagai pengatur permainan di lini tengah melawan NAC. Posisi lain di lini tengah tiga orang Ajax diisi oleh Jorthy Mokio dan Oscar Gloukh.

Steven Berghuis kembali dipercaya di sayap kanan lini serang Ajax. Mika Godts akan memulai di sayap kiri, dan Wout Weghorst kembali dipilih di atas Kasper Dolberg, yang diperbolehkan hengkang dari Amsterdam setelah musim ini.

Ajax menang mudah 0-3 dua pekan lalu di kandang Heracles Almelo yang berada di dasar klasemen. NAC berhasil meraih satu poin penting di menit-menit akhir melawan Fortuna Sittard (1-1). Tim asal Breda ini kini berada tiga poin di bawah garis degradasi, dengan empat pekan pertandingan tersisa.

Susunan pemain Ajax yang diperkirakan: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Itakura, Mokio, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.