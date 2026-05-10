Ajax sedang berjuang untuk merebut posisi ketiga di klasemen Eredivisie. Untuk itu, mereka harus mengalahkan FC Utrecht pada hari Minggu, yang akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA. Óscar García telah mengumumkan susunan pemain tim tuan rumah.

Maarten Paes tetap menjadi penjaga gawang Ajax. Tidak ada kejutan di lini belakang. Anton Gaaei (kanan), yang mencetak gol melawan PSV, dan Lucas Rosa (kiri) mengisi posisi sayap. Josip Sutalo dan Youri Baas menjadi tulang punggung pertahanan Ajax melawan tim tamu dari Utrecht.

Davy Klaassen bisa kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak 22 Maret, tapi tidak akan menjadi starter di kandang sendiri. Youri Regeer, Oscar Gloukh, dan Jorthy Mokio membentuk lini tengah tiga orang Ajax dalam pertandingan penting untuk lolos ke kompetisi Eropa. Ko Itakura duduk di bangku cadangan.

Kasper Dolberg tampil mengesankan pekan lalu melawan PSV dan karenanya kembali mendapat kepercayaan dari pelatih asal Spanyol tersebut. Wout Weghorst sudah pulih sepenuhnya, namun harus bersabar terkait waktu bermainnya. Steven Berghuis bertugas menciptakan ancaman dari sayap kanan, sementara Mika Godts kembali mengisi sayap kiri.

Susunan Pemain Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Gloukh, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts

Susunan Pemain FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Zechiël, De Wit, Engwanda; Cathline, Haller, Karlsson.