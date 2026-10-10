Susunan pemain Ajax kontra NEC: Sofyan Amrabat tampil sebagai starter untuk kedua kalinya, Davy Klaassen absen

Ajax melanjutkan VriendenLoterij Eredivisie pada Sabtu dengan menjamu NEC. Pelatih Míchel Sánchez menghadapi sejumlah masalah cedera dan karena itu harus melakukan perubahan, seperti terlihat dari susunan pemain. Duel di Amsterdam dimulai pada pukul 21.00.

Míchel tidak bisa memainkan Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis, dan Kasper Dolberg karena cedera. Simon Adingra dan Yves Bissouma bisa menjalani debut pada Sabtu, seperti diungkapkan pelatih asal Spanyol itu dalam sebuah momen konferensi pers. Aaron Bouwman sudah kembali bugar setelah cedera.

Marc ter Stegen berdiri di bawah mistar melawan NEC. Lucas Rosa (kanan) dan Owen Wijndal (kiri) menjadi bek sayap. Thilo Kehrer dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim Amsterdam.

Di lini tengah tidak ada Davy Klaassen: ia memulai laga dari bangku cadangan. Míchel memilih menurunkan Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat, dan Julian Brandt sejak kick-off pada lanjutan Eredivisie.

Berghuis absen, sehingga Viktor Tsygankov mendapat kesempatan di sisi kanan lini depan. Oscar Gloukh beroperasi dari sisi kiri, dengan Tolu Arokodare yang menjadi penyerang tengah untuk tuan rumah.

Ajax harus menang untuk menjaga jarak dengan tim-tim papan atas. Selain itu, gladi resik yang baik juga diinginkan menjelang pertemuan dengan Hajduk Split pada Kamis di Conference League.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

Susunan pemain NEC: Crettaz; Storm, Schuurs, Gabriel Brás; Tadic, Nejasmic, Kers, Fonville; Chery, Lebreton; Linssen.