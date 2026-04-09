Susunan ideal Liga Champions: Real Madrid sama sekali tidak hadir... sementara Barcelona hanya diwakili oleh satu tim

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) hari ini, Kamis, mengumumkan susunan pemain terbaik pekan ini di Liga Champions, yang menyaksikan digelarnya pertandingan leg pertama perempat final.
Bayern Munich mengalahkan tuan rumah Real Madrid (2-1), sementara Barcelona kalah di kandang sendiri dari Atlético Madrid (2-0), Sporting Lisbon juga kalah di kandang sendiri (1-0) melawan Arsenal, sementara Paris Saint-Germain meraih kemenangan penting atas Liverpool (2-0) di Parc des Princes.
Tidak ada pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad "UEFA", sementara hanya satu bintang Barcelona yang hadir, yaitu Lamine Yamal.
Baca juga
Susunan pemain idealnya adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang:
Manuel Neuer – Bayern Munich
Barisan pertahanan:
Maximiliano Araujo – Sporting Lisbon
Rubén Le Normand – Atlético Madrid
Marquinhos – Paris Saint-Germain
Josep Stanicic – Bayern Munich
Lini tengah:
João Neves – Paris Saint-Germain
Joshua Kimmich – Bayern München
Kai Havertz – Arsenal
Lini serang:
Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
Julian Alvarez – Atlético Madrid
Lamine Yamal – Barcelona