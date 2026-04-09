Susunan ideal Liga Champions: Real Madrid sama sekali tidak hadir... sementara Barcelona hanya diwakili oleh satu tim

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) hari ini, Kamis, mengumumkan susunan pemain terbaik pekan ini di Liga Champions, yang menyaksikan digelarnya pertandingan leg pertama perempat final.

Bayern Munich mengalahkan tuan rumah Real Madrid (2-1), sementara Barcelona kalah di kandang sendiri dari Atlético Madrid (2-0), Sporting Lisbon juga kalah di kandang sendiri (1-0) melawan Arsenal, sementara Paris Saint-Germain meraih kemenangan penting atas Liverpool (2-0) di Parc des Princes.

Tidak ada pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad "UEFA", sementara hanya satu bintang Barcelona yang hadir, yaitu Lamine Yamal.

Susunan pemain idealnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang:

Manuel Neuer – Bayern Munich

Barisan pertahanan:

Maximiliano Araujo – Sporting Lisbon

Rubén Le Normand – Atlético Madrid

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Josep Stanicic – Bayern Munich

Lini tengah:

João Neves – Paris Saint-Germain

Joshua Kimmich – Bayern München

Kai Havertz – Arsenal

Lini serang:

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Julian Alvarez – Atlético Madrid

Lamine Yamal – Barcelona