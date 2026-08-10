Surat terbuka dengan tanda tangan dari tokoh-tokoh penting: UEFA dan lainnya kembali melancarkan serangan terhadap Gianni Infantino

"Sepak bola adalah gairah bersama terbesar di dunia. Sepak bola bukan milik satu orang ataupun satu institusi," tulis mereka dalam surat terbuka kepada "keluarga sepak bola". Pertumbuhan FIFA dalam beberapa waktu terakhir memang "nyata", tetapi "tidak pernah merupakan karya satu orang" semata.

Selain Ceferin, surat itu juga ditandatangani oleh Salman bin Ibrahim Al Chalifa, presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan Victor Montagliani, ketua konfederasi Amerika Utara dan Tengah serta Karibia (CONCACAF). Turut menyusul tanda tangan dari masing-masing sekretaris jenderal konfederasi kontinental. Mereka berbicara bersama sebagai "konfederasi yang mewakili para anggotanya".

"Kepemimpinan dalam sepak bola" disertai kewajiban "melayani keluarga sepak bola yang mempercayakan tanggung jawab ini kepada Anda", demikian bunyi surat tersebut: "Ketika kepercayaan dirusak oleh penipuan, ketika seseorang menempatkan dirinya di atas kolektif yang telah mempercayakan otoritas kepadanya, maka kewajiban itu telah diabaikan." Dalam surat tersebut tidak ada penyebutan nama Infantino secara langsung.

Menurut para penyusunnya, tujuan mereka bukan untuk memecah asosiasi-asosiasi anggota atau meninjau kembali keputusan yang diambil bersama - seperti pemberian tuan rumah Piala Dunia - melainkan "sesuatu yang lebih mendasar: integritas permainan ini dan integritas mereka yang dipilih untuk memimpinnya."

FIFA sebelumnya memperkuat dukungannya kepada Gianni Infantino

Pada akhir pekan, federasi dunia itu memperkuat dukungannya kepada Infantino dan melancarkan serangan menyeluruh terhadap para pengkritik. "Semakin jelas bahwa ada upaya yang terarah dan berkelanjutan dari sejumlah pihak untuk melemahkan FIFA dan presidennya," kata FIFA dalam sebuah pernyataan. Kini balasan yang diperkirakan pun datang.

Bahkan pengakuan adanya "kesalahan" di sekitar proses kesepakatan investor yang kini telah gagal oleh FIFA juga tidak mampu meyakinkan para pemimpin konfederasi kontinental. Mereka kembali melontarkan tudingan bahwa ada rencana yang disengaja untuk menyodorkan fakta yang sudah jadi kepada institusi-institusi sepak bola. "Sebuah proposal yang diajukan di bawah tekanan waktu dan tanpa konsultasi yang berarti, serta didorong menuju tenggat waktu sebelum asosiasi-asosiasi anggota bisa memeriksa syarat-syaratnya dengan semestinya, bukanlah hasil dari sebuah kekeliruan, melainkan hasil dari sebuah niat yang bertujuan membatasi kendali," demikian bunyi surat itu.

Percobaan untuk "menjual Piala Dunia FIFA" merupakan "pelanggaran kepercayaan yang mendasar terhadap institusi-institusi yang justru seharusnya dilayani FIFA". Selain itu, Ceferin dan kolega juga mengkritik bahwa evaluasi atas insiden-insiden beberapa pekan terakhir yang diumumkan FIFA tidak akan sepenuhnya dilakukan oleh lembaga independen. "Ada keheningan ketika yang seharusnya ada adalah akuntabilitas, dan ada jarak ketika yang seharusnya ada adalah keterbukaan".

Infantino, yang sejauh ini merupakan satu-satunya kandidat yang telah menyatakan diri untuk pemilihan pada Maret 2027, mendapat kritik keras sejak presentasi mengejutkan rencana investor yang kini telah ditarik kembali itu.