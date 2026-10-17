Pada menit ke-10 pertandingan Sabtu malam, Yamal menerima bola sekitar 30 meter dari gawang. Facundo Bernal, pemain lawan yang mengawalnya, sempat mengimbangi akselerasinya hingga ke sudut kotak penalti. Namun, di sana, bintang Barca itu membuat Bernal terkecoh lewat gerakan luar biasa di ruang yang sangat sempit.

Yamal memanfaatkan ruang yang tercipta untuk melepaskan tembakan luar biasa, nyaris tanpa ancang-ancang. Sepakan kaki kiri pemain berusia 19 tahun itu meluncur dengan lengkungan indah ke sudut atas tiang jauh dan membawa Barcelona unggul.

Penyerang Gabriel Jesus memegang kepalanya, takjub sekaligus kagum. Pemain timnas Jerman Karim Adeyemi juga tampak terpukau oleh aksi brilian Yamal. Sementara itu, pelatih Hansi Flick merayakannya dengan penuh luapan emosi di pinggir lapangan, sedangkan Yamal terlebih dahulu duduk di papan iklan sambil tersenyum.

Lamine Yamal dan kawan-kawan: Siapa favorit peraih Ballon d'Or?

"Gol yang luar biasa," ujar komentator DAZN Nico Seepe dengan kagum. Setelah terdiam sejenak, ia melanjutkan: "Kalau masih diperlukan satu lagi bukti untuk pencalonan Ballon d'Or, inilah buktinya." Bersama bintang-bintang Bayern Michael Olise dan Harry Kane serta rekan setimnya di Barca, Rodri, Yamal termasuk favorit utama untuk meraih Ballon d'Or 2026, yang akan dianugerahkan pada 26 Oktober.

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"Kekaguman dan ketidakpercayaan menyelimuti La Cartuja (stadion Betis, red.) setelah mahakarya Lamine Yamal yang begitu indah ini," lanjut Seepe. "Tendangannya melengkung masuk dengan sempurna," puji Benny Lauth, mantan penyerang Bundesliga dan eks pemain timnas Jerman yang menjadi pengamat pertandingan di DAZN.

Rekor Real Madrid ini disamai Yamal dan Barca

Namun, gol Yamal yang mengubah skor menjadi 1-0 hanyalah awal dari tontonan spektakuler lainnya yang melibatkan FC Barcelona. Setelah Valentin Gomez sempat menyamakan kedudukan, Rodri membawa Barca kembali unggul saat jeda. Tak lama setelah pergantian babak, Gabriel Jesus mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1 bagi tim tamu berkat umpan Yamal, sebelum Abde Ezzalzouli memperkecil ketertinggalan Betis.

Setelah Facundo Bernal dari Sevilla mendapat kartu merah, Eric Garcia dan Dani Olmo, masing-masing berkat umpan Pau Cubarsi, memperbesar skor menjadi 5-2 yang pantas bagi Barca. Dengan kemenangan kesembilan dalam sembilan laga liga, Barcelona menyamai rekor Real Madrid pada musim 1968/69. Catatan 39 gol klub Catalan itu setelah sembilan pertandingan hanya pernah dilampaui sekali: pada musim 1940/41, FC Sevilla sudah mencetak 42 gol pada tahap yang sama.

Bagi Yamal, yang merayakan gelar juara Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas, itu merupakan gol kesembilannya dalam 11 penampilan di semua kompetisi musim ini. Pemain lini serang itu juga telah mencatatkan sepuluh assist dan menunjukkan performa terbaiknya selama berminggu-minggu menjelang penganugerahan Ballon d'Or.