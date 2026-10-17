Pada menit kesepuluh pertandingan Sabtu malam, Yamal menerima bola sekitar 30 meter dari gawang. Facundo Bernal sempat mengimbangi akselerasinya hingga ke sudut kotak penalti, tetapi di sana bintang Barca itu membuat lawannya terkecoh lewat gerakan luar biasa di ruang sempit.

Yamal memanfaatkan ruang yang tercipta untuk melepaskan tembakan luar biasa nyaris tanpa ancang-ancang. Sepakan kaki kiri pemain berusia 19 tahun itu melengkung indah dan bersarang di sudut atas sisi jauh gawang, membawa Barcelona unggul.

Penyerang Gabriel Jesus memegang kepalanya dengan ekspresi takjub. Pemain tim nasional Jerman, Karim Adeyemi, juga tampak terpukau oleh aksi brilian Yamal. Sementara itu, pelatih Hansi Flick merayakannya dengan penuh luapan kegembiraan di tepi lapangan, sedangkan Yamal mula-mula duduk di papan iklan sambil tersenyum.

Lamine Yamal dan kawan-kawan: Siapa favorit peraih Ballon d'Or?

"Gol yang luar biasa," ujar komentator DAZN, Nico Seepe, dengan kagum. Setelah terdiam sejenak, ia menambahkan: "Jika masih diperlukan satu lagi surat pencalonan untuk Ballon d'Or, ini dia." Yamal termasuk favorit utama untuk meraih Ballon d'Or 2026, yang akan dianugerahkan pada 26 Oktober, bersama bintang-bintang Bayern, Michael Olise dan Harry Kane, serta rekan setimnya di Barca, Rodri.

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"Kekaguman dan ketidakpercayaan menyelimuti La Cartuja (stadion Betis, red.) menyaksikan aksi bak karya seni dari Lamine Yamal ini," lanjut Seepe. "Sepakannya melengkung masuk dengan sempurna," puji mantan penyerang Bundesliga sekaligus eks pemain tim nasional Jerman, Benny Lauth, yang menjadi analis pertandingan untuk DAZN.

Bagi Yamal, yang merayakan gelar juara Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas, itu merupakan gol kesembilannya dalam 11 penampilan di semua kompetisi musim ini. Pemain menyerang itu juga telah mencatatkan sembilan assist dan menunjukkan performa terbaiknya selama berminggu-minggu menjelang penganugerahan Ballon d'Or.