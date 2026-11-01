Surat kabar Spanyol memuji penampilan Frenkie de Jong sebagai bek tengah FC Barcelona. Pemain asal Belanda itu kembali menjadi starter untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera di Piala Dunia saat menghadapi Alavés pada Sabtu malam (menang 6-1).

Barça tidak menemui kesulitan menghadapi tim tamu di Spotify Camp Nou. Tim asuhan Hansi Flick sudah unggul 4-0 saat turun minum berkat gol Raphinha (dua gol), Fermín Lopez, dan Lamine Yamal.

Selepas jeda, Yamal dan Anthony Gordon menambah keunggulan. Menjelang akhir pertandingan, Alavés membalas untuk menyelamatkan kehormatan. Mariano Díaz mencetak gol yang mengubah skor menjadi 6-1.

Flick menurunkan De Jong sebagai starter dan menempatkannya di jantung pertahanan bersama Pau Cubarsí. Ia cukup sering bermain di posisi itu saat dilatih Erik ten Hag di Ajax, tetapi ini pertama kalinya ia melakukannya di Barça.

La Vanguardia memuji De Jong dan memberinya nilai 8 atas penampilannya. "Starter untuk pertama kalinya musim ini, dan sebagai bek tengah. Rapi saat menguasai bola dan intens tanpa bola. Ia pantas mendapat tepuk tangan dari tribune dan ingin meyakinkan pelatihnya."

MARCA dan Diario SPORT juga memberi De Jong nilai 8. "Ia kembali menjadi starter setelah berbulan-bulan dan melakukannya sebagai bek tengah. Ia terkadang kesulitan dalam duel fisik, tetapi sigap menyodorkan kaki dan mengantisipasi permainan, terutama saat menghadapi Boyé di dalam kotak penalti. Saat menguasai bola, ia juga berani menggiring bola dan sesekali maju ke depan," tulis Diario SPORT.

Mundo Deportivo juga menilai pemain timnas Belanda itu tampil bagus. "Flick menempatkannya sebagai bek tengah karena banyaknya pemain yang cedera. Ia menjalankan tugas penjagaan di darat dengan tepat. Meski pertandingan ini tidak benar-benar menguji kemampuannya sebagai bek, setidaknya ia mendapat tepuk tangan yang membesarkan hati saat diganti. Ia sangat bagus saat menguasai bola."

Bukan hanya media Spanyol yang memujinya. Seusai pertandingan, pelatih Flick juga menyatakan puas dengan eksperimen tersebut. "Ia telah menunjukkan bahwa ia bisa bermain di sana jika diperlukan. Ia tampil luar biasa dan saya sangat senang dengannya."