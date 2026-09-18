Surat kabar Spanyol: Detail menarik yang membedakan Hamza Abdelkarim dari para bintang Barcelona

Pemain Hamza Abdelkarim memperbarui kontraknya pekan ini bersama klub Barcelona, di mana syarat finansialnya membaik dan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya naik menjadi 150 juta euro.

Pencetak gol terbanyak Barcelona pada masa persiapan menuju musim baru itu tetap memegang lisensinya bersama tim cadangan, meski ia telah sepenuhnya menyatu dalam dinamika tim utama yang berlatih bersamanya setiap hari di kompleks olahraga.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport", kondisi pemain ini merupakan hal yang unik karena ia adalah satu-satunya pemain dalam daftar tim utama yang meninggalkan fasilitas klub Catalan itu dengan berjalan kaki.

Sementara para pemain lainnya datang dan pergi dengan mobil pribadi mereka, pemain asal Mesir tersebut keluar dengan berjalan kaki dari gerbang yang paling dekat dengan lapangan latihan "Tito Vilanova" dan menyeberangi jalan menuju tempat tinggalnya, yaitu salah satu apartemen yang disediakan klub bagi para pemain mudanya, biasanya ketika mereka mencapai usia dewasa dan menyelesaikan masa tinggal mereka di "La Masia".

Hamza Abdelkarim tinggal di Sant Joan Despí, di mana ia terbiasa muncul dalam foto kenang-kenangan bersama sejumlah suporter yang berkeliling di dekat fasilitas Barcelona demi mencari kesempatan bertemu bintang idola mereka, dan ia tidak menolak permintaan dari siapa pun di antara mereka.

Berdasarkan hal itu, kehidupan baru Hamza Abdelkarim, jauh dari perjalanan bersama tim, tidak mengharuskannya melakukan perpindahan yang berarti.



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