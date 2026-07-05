Surat kabar Spanyol bereaksi keras terhadap hadiah FIFA untuk Amerika: skandal global

Surat kabar Spanyol mengomentari keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait penangguhan sanksi skorsing otomatis terhadap penyerang asal Amerika Serikat, Folarin Balugun, setelah ia diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina.

FIFA mengumumkan, dalam pernyataan resmi di situs resminya, bahwa “berdasarkan Pasal 27 Peraturan Disiplin, pelaksanaan skorsing otomatis terhadap pemain Amerika Serikat Folarin Balogun ditangguhkan selama satu tahun sebagai masa percobaan,” sehingga ia dapat bermain dalam pertandingan melawan Belgia besok, Senin, di Stadion Seattle dalam babak 16 besar Piala Dunia.

Balogun sebelumnya mencetak gol pembuka bagi Amerika Serikat pada menit ke-45 dalam kemenangan 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, sebelum menerima kartu merah langsung pada menit ke-64 akibat tekel keras terhadap bek Tareq Mehrahmovic.

Awalnya, Balogun diperkirakan akan diskors selama dua pertandingan akibat kartu merah langsung tersebut, sebelum FIFA mengeluarkan keputusan resmi untuk menangguhkan hukuman skorsing tersebut. Hukuman tersebut akan diberlakukan jika pemain tersebut kembali diusir dari lapangan karena permainan kasar dalam kurun waktu satu tahun.

Keputusan ini tergolong sebagai hal yang luar biasa dan jarang terjadi di kancah sepak bola internasional, karena Komite Disiplin jarang menangguhkan hukuman pengusiran otomatis dalam turnamen-turnamen besar.

Presiden AS Donald Trump mengirimkan pesan ucapan terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui platform “Truth Social”, menyusul keputusan penangguhan hukuman skorsing otomatis terhadap penyerang Folarin Balogun, dan menyebut keputusan tersebut sebagai “penghapusan ketidakadilan yang sangat parah”.

Sementara itu, surat kabar “Marca” menyebut keputusan ini sebagai skandal global, dan berkomentar: “Skandal global: FIFA mencabut kartu merah yang diterima Balogun… dan Trump berterima kasih kepada mereka!”.

Sedangkan surat kabar “Mundo Deportivo” menulis: “Skandal… FIFA mengizinkan Balogun bermain di babak 16 besar setelah diusir… dan Trump berterima kasih kepada mereka.”

Sementara itu, surat kabar "AS" menulis: "Pochettino memanggil kembali Balogun... dan Trump berterima kasih kepada FIFA".

Balugon dianggap sebagai salah satu pemain terkemuka Amerika Serikat di Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan, meskipun ia tidak ikut bermain dalam laga melawan Turki pada putaran terakhir fase grup, setelah timnya memastikan lolos.

Perlu dicatat bahwa pemenang dari pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia akan menghadapi pemenang dari pertandingan Spanyol melawan Portugal di perempat final Piala Dunia, yang menjelaskan mengapa media Spanyol menyerang keputusan FIFA.



