Barcelona melumat tuan rumah Real Betis (5-2) pada Sabtu kemarin di Stadion La Cartuja, dalam lanjutan kompetisi LaLiga, namun pertandingan itu memicu kontroversi akibat keputusan-keputusan wasit Ricardo de Burgos, yang menurut penulis Salvador Sostres di surat kabar "ABC"Spanyol telah merugikan Betis, terutama setelah kartu merah langsung untuk Facundo Bernal akibat benturan dengan Lamine Yamal.

Sostres mengkritik keras wasit tersebut, menilai bahwa keputusan-keputusannya telah merusak pertandingan, serta menyebut bahwa kartu merah untuk Bernal setelah benturannya dengan Yamal menjadi salah satu momen paling kontroversial. Ia juga menilai absennya Vinicius Junior dari El Clasico, berbanding dengan kemampuan pemain Spanyol itu untuk tetap bisa bermain, adalah "hal yang memalukan", meski hal itu mungkin menguntungkan pelatih Madrid, Jose Mourinho.

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Penulis itu mengatakan: "Abde Ezzalzouli mencetak gol kedua Betis, lalu terjadi keributan setelah gol tersebut, di mana de Burgos kembali membuktikan bahwa ia menumpahkan air mata palsu, setelah menghukum pelanggaran pertama dari Lamine Yamal dengan kartu kuning, sementara menghukum reaksi Facundo Bernal dengan kartu merah."

Ia juga menyoroti dianulirnya gol yang dicetak Lo Celso untuk Real Betis, melalui tembakan langsung dari luar kotak penalti, dengan alasan adanya sentuhan tangan sebelumnya, "dalam sebuah keputusan yang sangat berlebihan ketatnya", menurut penulis tersebut.

Ia menambahkan: "Gol itu bahkan lebih indah dari gol Lamine, dan pembatalannya menjadi bahan perdebatan besar, mengingat momen teknis luar biasa yang terbuang karenanya. De Burgos harus berhenti menghina sepak bola."

Betis, menurut gambaran Sostres, menjadi tak berdaya menghadapi Barcelona, setelah pengaruh keputusan-keputusan perangkat pertandingan dan nasib buruk menimpa mereka sekaligus.

Penulis itu menyimpulkan bahwa Barca menampilkan performa bagus di beberapa periode pertandingan, namun menghadapi kesulitan lebih dari yang seharusnya, dengan memperingatkan bahwa mereka "tidak akan mendapatkan kepemimpinan pertandingan yang sama bersahabatnya di kompetisi Eropa". Meski ada kontroversi, ia menilai Yamal tampil memukau sepanjang malam itu, "tetapi kurangnya kontrol diri bisa saja membuatnya kehilangan kesempatan bermain di El Clasico".



